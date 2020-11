Jak zrobić nuggetsy? Poznaj prosty i sprawdzony pomysł na pyszne kąski kurczaka

Jak zrobić nuggetsy – przepis krok po kroku

Pamiętaj, że nuggetsy muszą być zrobione z pokrojonych na mniejsze kawałki piersi z kurczaka. Wystarczy oprószyć je solą i pieprzem, a następnie przejść do panierki. Co będzie potrzebne do tego domowego przysmaku?

1. Umyj kurczaka i pokrój na kawałki (powinny mieć około 3 cm), po czym przełóż mięso do miski.

2. Oprósz kawałki solą, pieprzem i słodką papryką.

3. Skorzystaj z trzech misek: do jednej wsyp mąkę, do drugiej rozkłócone jajka z solą, a do trzeciej bułkę tartą.

4. Porządnie rozgrzej patelnię i wlej dużo oleju.

5. Kawałki kurczaka obtaczaj w mące, jajku i bułce – tak przygotowane wkładaj na patelnię.

6. Smaż około 3 minuty z obu stron na złocisty kolor.