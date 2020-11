101-latka już dwa razy pokonała koronawirusa. "To jeden z nielicznych takich przypadków na świecie"

Jej historię opisało lokalne wydanie dziennika "Corriere della Sera". Jak można dowiedzieć się z artykułu, babcia Maria urodziła się w 1919 roku. Jako dziecko chorowała na grypę hiszpankę. Teraz przeszła koronawirusa i to dwukrotnie. Pierwszy raz zaraziła się na wiosnę, na początku pandemii. Drugi raz na COVID-19 zachorowała we wrześniu. Z lekką gorączką trafiła do miejscowego szpitala. Gdy z niego wyszła, podobno zażyczyła sobie dwa dania: risotto i polentę, która jest popularna w tym regionie Włoch. "Największą nagrodą był powrót do wnuków" - powiedziała, wychodząc ze szpitala.