Jakie aplikacje warto mieć w telefonie? Policjantka radzi

W walce z przemocą

Trzecia aplikacja wspomniana przez policjantkę to "Twój parasol", czyli aplikacja skierowana do osób dotkniętych przemocą, dzięki której mogą one znaleźć pomoc i wsparcie. Co ważne, w celu zachowania dyskrecji, aplikacja pokazuje dane pogodowe zgodne z naszą lokalizacją, a dopiero po dwukrotnym kliknięciu rozwija się ukryte menu umożliwiające kontakt zarówno z konkretnym adresem e-mail, jak i wezwanie pomocy w nagłym przypadku.