Pokazała najmodniejszą kurtkę. Wiosną będzie wszędzie

Kurtka może pełnić kilka ważnych funkcji. Nie tylko ochroni nas przed ewentualnym deszczem oraz wiatrem, ale stanowi też jeden z najważniejszych elementów naszych stylizacji. Zanim wybierzemy się do sklepu, warto więc sprawdzić, co aktualnie w modowej trawie piszczy. Wybraliśmy aż modele, które w tym sezonie robią prawdziwą furorę wśród gwiazd.

Dziś nosimy je nie tylko na co dzień, ale również na specjalne okazje. W sklepach bez trudu znajdziemy modele w różnych kolorach, które idealnie dopełnią niemal każdą naszą stylizację.

Nie tylko bomberki powstały w latach 20. Okazuje się, że to właśnie wtedy wykonano też pierwszy prototyp dobrze znanych nam dzisiaj ramonesek . Zresztą po nie również sięgniemy tej wiosny, co udowodniła ostatnio m.in. Grażyna Torbicka .

Do klasycznej stylizacji stworzonej z kremowego golfu oraz eleganckich, czarnych spodni dobrała skórzaną kurtkę, która w prosty sposób dodała jej nieco pazura.

Pożyczaliście kiedyś ubrania od teściowej? Gdyby była nią Victoria Beckham , z radością zajrzelibyście do jej szafy. Tak też zrobiła Nicola Peltz Beckham, czyli żona najstarszego syna projektantki.

Look Peltz utrzymany w duchu Y2K nie tylko idealnie wpisał się w najgorętsze trendy sezonu, ale przypomniał nam, ile perełek możemy znaleźć w szafach swoich bliskich. Kto wie, może nasze mamy również przechowują dla nas coś równie stylowego? Z całą pewnością nie zaszkodzi nam tego sprawdzić.

Nasza następna propozycja to hit (niezależnie od sezonu). Z łatwością można zestawić go z sukienką, z dresami, a nawet zaprezentować się w nim na wielkiej gali. Nic dziwnego, że króluje w szafach wielu fashionistek. Niedawno w kurtce jeansowej zaprezentowała się także Joanna Brodzik .

Aktorka, jak sama zresztą zdradziła, wybrała się na premierę spektaklu "Łóżko pełne cudzoziemców" w modelu polskiej marki. Tytułowa "Magda M." zdecydowała się na dżinsowy total look, który świetnie wpisywał się w najgorętsze trendy sezonu.

Co ciekawe, artystka postawiła na elementy garderoby w innych odcieniach, jednak w tym przypadku to nie tylko podkręciło jej stylizację, ale również utwierdziło nas w przekonaniu, że czasami warto odrobinę zaryzykować.

