Jakie majtki nosisz? Wybór mówi tobie więcej, niż myślisz

Bokserki noszą dziewczyny wyzwolone ze społecznych norm

Damskie szorty (znane też jako panty czy bokserki) to najbardziej zabudowany i najwygodniejszy fason. Wybierają je kobiety, które nie przejmują się normami narzuconymi przez społeczeństwo. Nie chcą dać się zaszufladkować. Robią to, na co mają ochotę, i nie przejmują się komentarzami. Mogą wykazywać skłonności introwertyczne, najlepiej czują się w swoim towarzystwie. Bokserki to również bardzo młodzieżowy fason, które wybierają kobiety młode duchem i przebojowe w działaniu.