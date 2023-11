Zażądała 1500 zł za paznokcie. Oto jak zareagowała klientka

- Jakiś czas temu zgłosiła się do mnie pani z zapytaniem, czy wykonam jej uzupełnienie paznokci, ale na wszystkich dziesięciu paznokciach chciałaby mieć wyłożone cyrkonie. Dla mnie to żaden problem, lubię wyzwania - opowiadała tiktokerka w zamieszczonym nagraniu. Jak opisuje, zamówiła cyrkonie – do długości paznokci klientki zdecydowała się na około tysiąc sztuk. Podkreśla, że nie mogła wybrać "cyrkonii z AliExpress". - Postawiłam na jakość, aby stylizacja okazała się trwała - wyjaśniła.