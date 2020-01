WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

paznokcie studniówkowe + 1 paznokcie na studniówkę Joanna Kobylańska 2 godziny temu Jakie paznokcie studniówkowe są najmodniejsze? Przegląd trendów w manicure Wymarzona sukienka na studniówkę to praktycznie połowa sukcesu. Pozostałą część stanowi dobór dodatków, piękna fryzura i oczywiście paznokcie. W ten wyjątkowy wieczór powinnaś czuć się fantastycznie oraz cudownie. Jeśli już wybrałaś kreację i upięcie, najwyższy czas zając się manicure studniówkowym, abyś była w pełni gotowa na bal. Paznokcie studniówkowe powinny przede wszystkim podkreślać kreację. (iStock.com, Fot: iStock) Paznokcie studniówkowe zazwyczaj powinny być doskonale dopasowane do całej stylizacji, ale ciekawym pomysłem są wszelkiego rodzaju klasyczne propozycje. Możesz także skorzystać z najnowszych trendów, w końcu to ty decydujesz, jak chcesz wyglądać na balu. Poniżej znajdziesz propozycje paznokci studniówkowych, które sprawdzą się przy każdej kreacji. Paznokcie studniówkowe – ognista czerwień Niezmiennie od wielu sezonów czerwień i wszystkie jej odcienie są najmodniejszym wariantem paznokci studniówkowych i nie tylko. Nic dziwnego, w końcu jest bardzo elegancka oraz szykowna, dzięki czemu pasuje niemal do każdej stylizacji. Uniwersalny kolor dobierzesz do swojej kreacji studniówkowej bez żadnego problemu, ale pamiętaj, że karmin, burgund w macie to najmodniejsze warianty czerwieni. Jeśli lubisz klasykę, postaw na czerwone paznokcie studniówkowe, które pięknie podkreślą twoją sukienkę. Paznokcie studniówkowe – nieśmiertelny beż Jeśli chcesz, aby to kreacja i biżuteria grały pierwsze skrzypce, zdecyduj się na paznokcie studniówkowe w beżowych tonacjach. Wszelkie odcienie nude będą trafione i okażą się nie tylko udaną kompozycją bazową, ale przede wszystkim wysmuklą palce oraz dłonie. Przy bardzo strojnych sukienkach i ostrych makijażach, beżowy manicure zawsze dobrze wypadnie – nie odciągnie uwagi od studniówkowej stylizacji. Nude jest także propozycją dla dziewcząt, które nie lubią ekstrawagancji i wymyślnych wzorów na płytkach. Jak widzisz, paznokcie studniówkowe niekoniecznie muszą odznaczać się niestandardowym wykończeniem. Paznokcie studniówkowe – stylowa czerń Podobnie jak czerwień, czerń zyskuje coraz więcej zwolenniczek, nie tylko pośród fanek cięższej muzyki. Paznokcie studniówkowe utrzymane w ciemnych kolorach są bardzo często wybierane, ze względu na ich unikalny efekt. Od razu zwracają na siebie uwagę, ale jednocześnie nie przyćmiewają całej stylizacji. Nie musisz decydować się na zwykły czarny lakier do paznokci, świetnym wyborem mogą okazać się odcienie wpadające w połysk albo całkiem matowe. Czarne paznokcie studniówkowe są idealną bazą pod dalszy manicure, czyli wzbogacanie wzorami. Jeżeli uwielbiasz czarny kolor i nie wyobrażasz sobie innej barwy, wykorzystaj go na balu. Paznokcie studniówkowe – mocniejsze wzory Inspiracją dla paznokci studniówkowych mogą być wszelkie abstrakcyjne wzorki i motywy. Nie musisz wybierać wyłącznie florystycznych akcentów czy typowych zdobień z kryształkami. Postaw na kreatywność i pomyśl o holograficznym dodatku albo geometrycznym niuansie na płytce. Złoto, srebro, metaliczny połysk to tylko niektóre z najmodniejszych wariantów w tym sezonie. Ornamentyka na paznokciach studniówkowych powinna być dopasowana do twojej kreacji oraz twojego stylu.