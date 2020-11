WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Jakie torebki damskie będą modne zimą 2020/2021? Są oryginalne i dodają charakteru najprostszym stylizacjom. Sprawdź najmodniejsze torebki damskie na zimę 2020/2021! Wybraliśmy modele, które królują na wybiegach i w szafach trendsetterek. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Zobacz, jakie modele torebek będą najmodniejsze. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Torebki damskie na zimę 2020/2021 – te modele będą na topie Mają miękkie formy i nietypowe fasony, dzięki czemu nawet w czerni wyglądają naprawdę efektownie. Najmodniejsze torebki damskie na zimę 2020/2021 nie trzymają formy, mają marszczenia i nonszalancko układają się po założeniu na ramię. W trendach dominują stylowe worki, torebki hobo i pikowane modele Pillow Bag. A jeśli wolisz te, które trzymają fason, postaw na oryginalny kolor, kształt lub fakturę. Kopertówka do świątecznej sukienki? Najlepiej na krótkim pasku na ramię, jak słynna "bagietka" Carrie Bradshaw albo kultowa Nylon Bag Prady. Sprawdź, gdzie ich szukać i z czym je nosić! Pillow Bag – torebka, która podbiła streetstyle Pikowania i przeszycia w tym sezonie zdobią nie tylko puchowe kurtki, ale też modne torebki! Modele do ręki, w formie shopperek i listonoszek zyskały wspólną nazwę Pillow Bag za sprawą Marca Jacobsa, który pierwszą pikowaną torebkę pokazał jeszcze w 2019. Teraz w ślad za nim idą projektanci Bottega Veneta, Maison Margiela i nasze ulubione sieciówki. Efekt? Ogromny wybór niebanalnych torebek, które wyglądają jak wypełnione puchem. To idealna opcja do klasycznego, prostego płaszcza z wełny, szala w rozmiarze XXL i ciężkich, masywnych botków! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Saddle-Bag – najmodniejszy kształt sezonu Klasyczną listonoszkę zimą 2020/2021 zamienimy na modną torebkę saddle-bag inspirowaną kultowym modelem Diora. Charakterystyczny kształt przykuwa uwagę z daleka, a dłuższy pasek pozwala nosić ją na wskroś ciała – wygodnie i bez użycia rąk. Saddle-Bag to jedna z najbardziej klasycznych propozycji sezonu. Świetnie wygląda w czerni, ale też w brązie, ciemnym bordo, śliwkowym fiolecie czy ciemnym, camelowym beżu. Taka torebka-listonoszka będzie idealnym uzupełnieniem każdego, zimowego outfitu czy to z wełnianym płaszczem, czy z krótką puchówką typu puffer! Alternatywa? Torebka-półksiężyc! Model, który pomieści wszystko, co niezbędne i doskonale sprawdzi się zarówno w eleganckich, jak i casualowych zestawach. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Torebka hobo – a la Bottega Veneta W swojej szafie ma ją już każda trendsetterka, ale oryginał dla większości z nas jest zdecydowanie poza zasięgiem. Na szczęście ogromny wybór torebek hobo w stylu najmodniejszej Jodie Bag od Bottega Veneta znajdziemy na allani.pl. Wielkość optymalna, by pomieścić laptopa, ciepłe, zimowe akcesoria, duży portfel, a nawet kosmetyczkę. A fason jest na tyle oryginalny, że nada charakteru nawet najprostszym, minimalistycznym stylizacjom. Z motywem plecionki? W nietypowym kolorze? Z efektownym supłem na pasku? Każda torebka hobo będzie ciekawą alternatywą dla klasycznej shopperki i kropką nad i w zimowych lookach! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Kopertówka na zimę 2020/2021? Na krótkim pasku na ramię! Zimą 2020/2021 do łask wrócą też modne w latach 90. mini-torebki damskie na ramię. Modele inspirowane Nylon Bag Prady i Baguette od Fendi nosimy w tym sezonie nie tylko do świątecznej sukienki i kozaków na obcasie. Idealnie nadają się do codziennych zestawów z przeskalowanym płaszczem, swetrem oversize i rockowymi botkami albo smart casualowych stylizacji z wełnianym trenczem i sportowymi butami. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Saszetka-nerka – do płaszcza i puchówki Sportowy charakter outfitów podkreśli też modna od kilku sezonów torebka-nerka. Zamiast na biodrach nosimy ją na wskroś ciała, najlepiej na kurtce puchowej albo stylowym, wełnianym płaszczu. Saszetka na krótkim pasku to idealny wybór na zakupy, spacer z psem czy spotkanie z przyjaciółką. Skórzana, ze złotymi lub srebrnymi elementami sprawdzi się nie tylko w tym sezonie! Ten trend na pewno zostanie z nami na długo. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Brązy i krokodyla skóra – torebki dla miłośniczek klasyki A co, jeśli wolisz klasyczne formy? Tradycyjną shopperkę, prostokątną listonoszkę albo minimalistyczny kuferek zamiast w czerni wybierz w czekoladowym brązie, odcieniu ochry albo ciemnym bordo. Takie ponadczasowe torebki damskie idealnie współgrają z camelowym płaszczem, beżową puchówką, niebieskimi jeansami czy czarnymi botkami. Świetną opcją są też modele z oryginalną fakturą. Motyw krokodylej lub wężowej skóry sprawi, że Twoje stylizacje nabiorą charakteru! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl