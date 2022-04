Jako dziecko wygrywała niemal wszystkie konkursy piękności. Oto jak dziś wygląda Eden Wood

Dzieciństwo na wybiegu

Farbowanie włosów, doczepianie sztucznych rzęs, czerwona szminka, szycie jaskrawych i falbaniastych sukni - na to Mickie Wood, matka dziewczynki, inwestowała krocie. I to właśnie ona wpadła na pomysł, by wraz z córeczką wystąpić w popularnym reality show "Toddlers and Tiaras". I choć od ich udziału w programie minęło już wiele lat, to widzowie nadal pamiętają uroczy uśmiech kilkuletniej Eden Wood.