Opisuje kulisy wyborów najprzystojniejszego faceta. "Współczuję"

Nie jest dziś łatwo być nie tylko kobietą, ale też nie jest łatwo być facetem, bo wiele kobiet wysoko zawiesza poprzeczkę. Dajmy sobie trochę więcej luzu, bo bycie idealnym i życie po to, by spełniać wydumane oczekiwania to koszmar. Robi to Mieszko Pierwszy, bohater mojej książki. Robi wszystko, żeby zadowolić organizatorów konkursu, matkę, dziewczynę, a całkowicie pomija siebie… To jest droga donikąd. Bądźmy do cholery trochę egoistami i zadbajmy najpierw o siebie. Dla siebie bądźmy wyrozumiali i idealni.