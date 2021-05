Nastolatka sfałszowała wyniki konkursu. Amerykance grozi więzienie

Zgodnie z informacjami zawartymi w "Daily Mail" do zdarzenia miało dojść w liceum Tate High School w Gonzales na Florydzie. Uczennica Emily Rose Grover włamała się do szkolnego systemu, dzięki czemu uzyskała potrzebne dane pozostałych osób uczęszczających do placówki. Pomogła jej 50-letnia matka Laura Rose Carroll. Obie panie wykorzystały konta innych osób, aby oddać fałszywe głosy w konkursie piękności na korzyść Emily.