Janachowska miała stalkera. Musiała zgłosić sprawę na policję

Izabela Janachowska wyznała, że przed laty nękał ją stalker. Doskonale wiedział, jak wygląda i gdzie mieszka. Zaś ona nie miała pojęcia, kim jest mężczyzna, który nie dawał jej spokoju.

Izabela Janachowska jest w szczęśliwym związku z Krzysztofem Jabłońskim. W 2014 roku pobrali się, a w maju 2019 roku urodził się ich syn Christopher. Dziś gwiazda jest szczęśliwa i czuje się bezpiecznie, bo ma u swego boku ukochanego mężczyznę, który o nią dba, jednak jak się okazuje, nie zawsze tak było.

Janachowska miała stalkera

Izabela Janachowska przed laty mieszkała na warszawskim Bemowie. Robiła karierę w mediach, a za sprawą udziału w programie "Taniec z gwiazdami" stała się popularną tancerką i coraz bardziej rozpoznawalną gwiazdą. Wraz ze wzrostem zainteresowania jej osobą, pojawił się w jej życiu stalker. Doskonale wiedział, jak wygląda i gdzie mieszka. Gdy Iza zorientowała się, że nieznana jej osoba niepokojąco interesuje się jej życiem, poczuła się zagrożona.

"Miałam stalkera. To było przerażające. Pamiętam, że mieszkałam wtedy w Warszawie na Bemowie. Czułam się okropnie, niebezpiecznie, czułam, że ktoś mnie obserwuje, kontroluje. To było strasznie, po prostu realnie się bałam. Nie wiedziałam do czego taka osoba jest zdolna. Ta osoba w jakiś sposób mnie znała, wiedziała, jak wyglądam, a ja nie miałam pojęcia, kim jest. Mógł codziennie obok mnie przechodzić, a ja o tym nie wiedziałam" - wyznała Janachowska w swoim filmie na Youtubie.

Stalker często dawał o sobie znać i nie chciał dać jej spokoju. W pewnym momencie miarka się przebrała i Iza wzięła sprawy w swoje ręce.

"To było bardzo niekomfortowe uczucie, do tego stopnia, że postanowiłam to zgłosić na policję" - dodała. Zawiadomienie funkcjonariuszy pomogło jej na tyle, że dziś gwiazda nie ma już problemu z uciążliwym fanem.

