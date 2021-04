Janachowska w bikini na luksusowych wakacjach. Całą uwagę skradł jej syn

Choć pandemia trwa w najlepsze i wciąż każdego dnia przybywa tysiące nowych zakażonych, to gwiazdy i tak chętnie wybierają się na zagraniczne wakacje. Najczęstszymi destynacjami są Meksyk, Zanzibar i Dubaj. Gdy w Polsce jeszcze nie jest na tyle słonecznie, by się opalać i wygrzewać na słońcu, znane celebrytki uciekają do ciepłych krajów. Obecnie na urlopie przebywa Izabela Janachowska. Ślubna ekspertka po intensywnym czasie w pracy wyjechała z Polski, by relaksować się pod palmami.