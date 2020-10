Jane Fonda ma 82 lata. Opowiedziała o swoim życiu seksualnym

Jane Fonda opowiedziała o swoim życiu seksualnym

– Muszę to wiedzieć, bo wyglądasz tak świetnie: czy nadal uprawiasz seks? Czy nadal uprawiasz szalony seks? – zapytała. Fonda nigdy nie krępowała się mówić publicznie o swoim życiu seksualnym, więc również tym razem nie poczuła się urażona pytaniem. Nawet ją rozbawiło. – Nie, nie. Zero – odpowiedziała. Następnie wyznała, że nie ma na to czasu, jest już w podeszłym wieku, a w przeszłości miała wystarczająco bujne życie erotyczne.

– Teraz tego nie potrzebuję, bo jestem zbyt zajęta – wyjaśniła. Później żartobliwie dodała, że jej "ulubiony" mąż, Ted Turner, zawsze powtarzał, że jeśli robi się zbyt długie przerwy w uprawianiu seksu, to później może cię to przerosnąć. Fonda twierdzi, że jest w tym trochę prawdy.

– Nie mogłabym teraz uprawiać seksu, nawet gdybym chciała – wyznała. W jednym z wywiadów, który ukazał się we wrześniowym "New York Timesie", Fonda została zapytana, czy żałuje, że nie przespała się z kimś z branży we wczesnych latach swojej kariery. Reporter zasugerował, że może to być Che Guevara. Fonda jednak powiedziała, że nawet o nim nie myśli. Kto inny przyszedł jej na myśl: Marvin Gaye.