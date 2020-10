Jane Fonda zachęca do głosowania. 82-letnia gwiazda zrobiła to podczas treningu

Jane Fonda zachęca do wzięcia udziału w wyborach

Niezwykle zaangażowani są również celebryci, którzy na swoich profilach mediach społecznościowych nie tylko apelują o spełnienie obowiązku obywatelskiego, ale również tworzą kreatywne spoty, które do tego zachęcają. Tym śladem poszli Kate Perry, Jackie Chan czy Orlado Bloom. Do tego grona dołączyła również Jane Fonda. 82-letnia gwiazda, która również wzięła udział w ćwiczeniach.

W stylizowanym na lata 80. nagraniu aktorzy zachęcali, by "ćwiczyć w głosowanie". Nie zabrakło również najważniejszych informacji, co do wyborów. "Witaj, klaso! Wracamy do ćwiczeń. Musimy być w formie przed nadchodzącym wyścigiem. Musisz być silny i skupiony. Bądź w pełni zaangażowany w swoje zadanie. Przygotujmy się więc do skorzystania z naszego prawa do głosowania" - mówiła aktorka.