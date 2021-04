Melania Trump "przyłapana". Jadła kolację z mężem

Żona Donalda Trumpa nie musi się już niczym przejmować. Znów żyje swoim życiem – z dala od polityki i medialnego szumu. Ostatnio pokazała się publicznie, wybierając się do knajpy w Mar-a-Lago – kurortu, w którym aktualnie mieszka. Melania i Donald zajęli stolik w strefie VIP, by nikt im nie przeszkadzał. Spokojnie delektowali się wspólnym posiłkiem.

50-latce nie śpieszy się z powrotem do życia publicznego. Od stycznia pokazała się zaledwie kilka razy. Większość czasu spędza w posiadłości, nazywanej drugim Białym Domem Trumpa. To, czego chce i potrzebuje, ma najpewniej pod ręką. Palm Beach daje jej oddech po latach poświęconych Amerykanom, którzy pewnie widzą to trochę inaczej niż ona. Nie była bowiem zbyt lubianą pierwszą damą, a na pewno niezbyt często zabierała głos.