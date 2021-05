Janina Bąk przerwała milczenie. Cierpi na nieuleczalną chorobę

Przy okazji pani Janina zaapelowała do czytelników, by uważali na to, co mówią innym. - Pewnych zdań nie da się wymazać. Gdy nie wiemy, jak się zachować, to zawsze możemy po prostu spytać wprost: "Jak ci mogę pomóc?", albo zapewnić: "Jeśli potrzebujesz – jestem". Ja bardzo doceniam każdą, nawet najmniejszą deklarację wsparcia. Bo tak, my, osoby chorujące psychicznie, czasem bywamy samotne. Ale nie musimy być same – powiedziała.