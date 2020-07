Janina Ochojska apeluje do Andrzeja Dudy. "Proszę powiedzieć wyborcom, czy jest pan za obowiązkowymi szczepieniami"

"W 1955 roku, mając 6 miesięcy, zachorowałam na polio (…). Nikomu nie życzę polio. Bo na polio wciąż nie ma lekarstwa — można jedynie szczepić. Nie chcę się rozpisywać, jak trudno jest oddychać w żelaznych płucach, poruszać się całe życie o kulach, dochodzić do siebie po dziesiątkach operacji, które w życiu przeszłam, czy po prostu funkcjonować w Polsce jako osoba niepełnosprawna. Dzięki szczepionkom, żadnemu dziecku w Polsce polio już nie grozi. Proszę o tym pamiętać" – napisała w mediach społecznościowych działaczka humanitarna. Te słowa skierowała do prezydenta RP.

Andrzej Duda o szczepieniach

Urzędujący prezydent podczas spotkania w Końskich został zapytany między innymi o szczepionkę na COVID-19. — Szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe — powiedział. Dodał, że nie jest w tym przypadku zwolennikiem żadnych szczepień obowiązkowych. — Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie — podkreślił. Następnie na Twitterze wyjaśnił, że szczepienia dotyczące poważnych chorób zakaźnych jak polio czy gruźlica, "to zupełnie co innego".

Zdaniem Janiny Ochojskiej ta deklaracja nie jest jasna. Poprosiła prezydenta o konkretną odpowiedź na pytanie, czy jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień: "Proszę o jasne stanowisko, ponieważ słuchają pana miliony Polaków i ma to realny wpływ na ich decyzje zdrowotne. Jeśli ma pan wciąż wątpliwości co do skuteczności i wartości szczepionek, nie wierzy pan lekarzom i trzeba coś wyjaśnić, to możemy porozmawiać" – napisała na Facebooku. "Więc jest pan za szczepieniami obowiązkowymi, czy nie?" – dopytywała posłanka.