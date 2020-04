Janusz Korwin-Mikke odpowiada na obostrzenia rządu. Zaprasza do swojego lasu

W obliczu błyskawicznie rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa ministerstwo środowiska zdecydowało się na wprowadzenie tymczasowego zakazu wstępu do lasów państwowych, od 3 do 11 kwietnia włącznie.

Janusz Korwin-Mikke zaprasza do lasu

Na reakcję Janusza Korwin-Mikkego nie trzeba było długo czekać. Polityk udostępnił na Instagramie zdjęcie z lasu. Pozuje na nim, stojąc tuż przy drzewie, na którym widnieje napisany na kartce komunikat: "Las prywatny. Wolno wchodzić!". Obok znajduje się jego nazwisko, co sugeruje, że to właśnie on jest właścicielem działki.