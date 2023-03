Japoński test powie, czy twój mózg się starzeje. Przyjrzyj się dobrze

Mimo wszystko naprawdę warto regularnie sięgnąć po takie zagadki na spostrzegawczość. To świetny rodzaj aktywnego wypoczynku dla naszego mózgu - dzięki nim pobudzimy nasze szare komórki do działania, co jest bezcenne dla zachowania dobrej formy intelektualnej przez naprawdę długi czas. Znalezienie takich testów nie jest trudne - w internecie jest ich bardzo dużo.