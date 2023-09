Japoński test psychologiczny. Wędrówka po lesie zdradzi, jaki jesteś

Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się w lesie, który zachwyca swym pięknem. Przypatrzmy się uważnie - z kim spacerujemy? Nagle na drodze spotykamy zwierzę - jakie? Decydujemy się podejść do zwierzaka, przyjrzyjmy się, co robi? Po tym spotkaniu idziemy dalej i wychodzimy na polanę. Widzimy, że na jej środku stoi dom - jakiej jest wielkości? Czy jest ogrodzony płotem? Po chwili zauważamy, że drzwi do wnętrza są uchylone. Wchodzimy do środka i naszym oczom ukazuje się stół. Co się na nim znajduje?