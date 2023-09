Wskaż twarz, która cię przeraża. Odpowiedź zdradzi więcej, niż myślisz

Léopold Szondi to uznawany węgierski psychiatra. Specjalista jest autorem testu osobowości, którego głównym celem jest ujawnienie skrywanych cech osoby, która go rozwiązuje. Zadaniem pacjenta jest przyjrzenie się zdjęciom przedstawiającym 48 twarzy. Każda z nich wyraża inną emocję. Badacz uważał, że naszą uwagę zwracają osoby, które mają podobne problemy do naszych.