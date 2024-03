Zniknęła z "Chłopaków do wzięcia". Syn ujawnił prawdziwy powód

Dlaczego pani Aniela zniknęła z "Chłopaków do wzięcia"?

Wiele osób zaczęło się zastanawiać, co tak właściwie stało się z panią Anielą. W końcu musiała mieć bardzo poważny powód, by nie wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu, jak ślub własnego syna. Jarosław Mergner postanowił i to wyjaśnić.