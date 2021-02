Jaruzelska o Rondzie Praw Kobiet. Co na to Marta Lempart?

Jaruzelska o Rondzie Praw Kobiet

Zaznaczyła jednak, że jest za tym, by powstało coś takiego jak rondo, plac czy ulica praw kobiet, choć "nie powinno się to moim zdaniem przez pewnego rodzaju wymuszenie odbyć, bo to jest tryb rewolucyjny". Mówiła wprost, że obawia się zamieszek. "Obrońcy by poszli i narodowcy by na pewno w tym momencie walczyli, wtedy i kobiety by wyszły. W związku z tym to by się mogło bardzo źle skończyć" – podkreśliła. Marcie Lempart, twarzy OPS, taka odpowiedź może się nie spodobać.