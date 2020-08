"Jazz Like That" - Swing Studio poinformowało o przypadku zakażenia. Szkoła tańca zawiesiła zajęcia

Ministerstwo zdrowia zapowiada kontrole w sklepach, a w środkach transportu miejskiego ciągle słyszymy komunikaty o obowiązku zasłaniania ust i nosa, to oznaki, że jeszcze nie pożegnaliśmy się z koronowirusem. Codziennie odnotowujemy nowe przypadki i ogniska choroby.

Niestety, wirus dotarł również do krakowskiej szkoły tańca. Zarząd poinformował o pierwszym przypadku osoby każonej. Na swoim profilu na Facebooku uspokajają, że pacjent został już objęty opieką specjalistów i wraca do zdrowia.

Szkoła tańca prosi, żebyśmy wszyscy pamiętali o zagrożeniu i dbali o swoje zdrowie. "Nie ma jeszcze powodów do paniki, ale bardzo prosimy Was o rozsądne i odpowiedzialne zachowanie. Obserwujcie uważnie swój stan zdrowia, zmierzcie sobie temperaturę, przestrzegajcie obostrzeń sanitarnych. Jeśli byliście na środowych zajęciach tydzień temu, mogliście mieć styczność z tą kursantką - ograniczcie lub jeśli to możliwe wyeliminujcie kontakt z innymi!" – czytamy w apelu.