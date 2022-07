Jechała sama pociągiem. Gorzko wspomina "patowczasowiczów"

- Dość nietypowy zbieg okoliczności. I dzieci, jak to dzieci, jedne płakały, inne zadawały milion pytań, a jeszcze inne krzyczały zmęczone długą podróżą. Dwójka takich dzieci w wieku przedszkolnym siedziała tuż obok nas, i nie było możliwości, by zmrużyć oko, bo zachowywały się bardzo głośno. Jeden z chłopców co chwilę płakał, krzycząc na przemian. Ogólnie koszmar, liczba decybeli ponadprzeciętna - skarży się Agnieszka. - To byłoby trudne do wytrzymania dla człowieka w formie, a co dopiero "zmęczonego" po imprezie - śmieje się.