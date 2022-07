Wyjazdy ze znajomymi kończą się, gdy pojawiają się dzieci? "To był koszmar"

28-latka czuła się wyjątkowo niezręcznie i cały czas stresowała się tym, czy żadnemu dziecku nic się nie stanie. Nic złego się nie wydarzyło, ale Gosia wciąż ma żal do koleżanki, że poprosiła ją o opiekę nad dzieciakami. W końcu również pojechała na wakacje po to, by odpocząć, a nie niańczyć czyjeś pociechy.