Jeden partner przez całe życie - błogosławieństwo czy przekleństwo?

Tęsknota za nieznanym

- Skłamałabym mówiąc, że czasem nie myślę o tym, jakby to było z kimś innym. Powiem więcej, regularnie fantazjuję na ten temat – nie kryje Agnieszka. - Ale nie oznacza to, że zamierzam zdradzić męża, by móc sprawdzić, jak to jest z innym mężczyzną. Czasem fantazjuję też o tym, jakby to było być sławną i bogatą, co nie oznacza, że kiedykolwiek tego doświadczę - żartuje. - Jedyne czego mogę żałować to fakt, że poznaliśmy się, kiedy byliśmy tacy młodzi. Gdyby doszło do tego później, miałabym okazję poeksperymentować w młodości, ale na męża wciąż wybrałabym obecnego partnera – zapewnia. - Nie powiem, że mam poczucie niedosytu. Bardziej niezaspokojoną ciekawość, ale cóż... nie można mieć wszystkiego.