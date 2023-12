Jedna lekcja religii w szkole. Ksiądz nie ma wątpliwości, kto na tym ucierpi

Katecheci stracą posady? "To może być duże wyzwanie"

Jedna godzina religii płatna z budżetu państwa, umieszczenie katechez w szkole na pierwszej lub ostatniej godzinie, niewliczanie ocen z religii do średniej - to główne postulaty nowej ministry edukacji Barbary Nowackiej. Do tych pomysłów odniósł się ksiądz Rafał Główczyński, który stwierdził, że ograniczenie godzin może mieć negatywny wpływ na pewną grupę nauczycieli - w końcu religii nie nauczają jedynie duchowni, a także świeccy katecheci.