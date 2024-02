Jedna taka ciąża na 52 miliony. Pięcioraczki z Horyńca kończą roczek

Wyjątkowy dzień dla Dominiki i Vincenta Clarke. Polsko-brytyjskie małżeństwo z Podkarpacia ma szczególny powód do świętowania - ich dzieci - słynne pięcioraczki z Horyńca - kończą właśnie roczek.

Taka ciąża trafia się raz na 52 miliony przypadków. 12 lutego 2023 roku w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim doszło do niezwykłych narodzin. Na świat przyszły pięcioraczki.

"Charles Patrick, Henry James, Elizabeth May, Evangeline Rose oraz Arianna Daisy ważą od 710 do 1400 gramów i mierzą ok. 40 centymetrów każdy. Wszyscy trafili pod troskliwą opiekę zespołu Oddziału Klinicznego Neonatologii, kierowanego przez profesora Ryszarda Lauterbacha" - informowali wóczas przedstawiciele szpitala.

Pięcioraczki, które urodziły przez cesarskie cięcie, w 28. tygodniu ciąży, mają siedmioro starszego rodzeństwa.

Pięcioraczki z Horyńca. Rodzina ma za sobą trudny czas

Po narodzinach dzieci wymagały wsparcia medycznego. Trzy dni po narodzinach polsko-brytyjskie małżeństwo, które na co dzień mieszka w miejscowości Puchacze na Podkarpaciu musiała się zmierzyć z wielkim dramatem - mały Henry James zmarł.

"Jesteśmy zdruzgotani, że nasz najmłodszy syn Henry James zmarł w wieku trzech dni. To było nagłe wydarzenie, mały Henry sobie nie poradził. Zapamiętamy małego Henryka w naszych sercach. W zaledwie dwa dni był gwiazdą na tym świecie. Bycie wybranym dla rodziców małego Henry'ego było absolutnym zaszczytem i przywilejem "- pisali rodzice po śmierci chłopca.

To nie był koniec problemów medycznych w rodzinie Clarków. Mama pięcioraczków, pani Dominika, musiała po porodzie przejść operację kolana, które nie wytrzymało mnogiej ciąży. Z kolei mały Charles musiał zostać poddany operację, ponieważ miał "dziurkę w sercu". Chłopiec przez wiele miesięcy przebywał najpierw w szpitalu a potem w hospicjum. Dopiero po siedmiu miesiącach od momentu przyjścia na świat mógł wrócić do domu i dołączyć do swojego rodzeństwa.

Jak wygląda opieka nad jedenaściorgiem dzieci?

Opieka nad jedenaściorgiem dzieci wymaga niesamowicie dobrej organizacji i dobrego zarządzania czasem. Pani Dominika oprócz zajmowania się rodziną chodzi na studia podyplomowe, pisze książki dla dzieci oraz poradnikowe, a także znajduje czas na dbanie o dobrą formę. W ostatnim czasie kobieta pochwaliła się w mediach społecznościowych, że udało jej się schudną 30 kg.

- Ja to nazywam super moce - mam autyzm oraz ADHD, więc staram się wykorzystywać to do potęgi entej. Myślę, że niewiele osób mogłoby tyle rzeczy wykonać, ponieważ to jest taki specjalny przypadek - mówiła pani Dominika w "Dzień dobry TVN".

12 lutego 2024 roku świętują pierwsze urodziny pięcioraczków. Z tej okazji zorganizowano imprezę rodzinną oraz upieczono cztery torty

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!