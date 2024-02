Jednak nie jeansowa spódnica? Gwiazdy upodobały sobie inny model

Absolutnie kluczowy element damskiej garderoby na wiosnę? Oczywiście spódnica. Po wielu miesiącach zimy zawsze ochoczo w nią wskakujemy, bo jest wygodna, lekka i szalenie kobieca. Wszystko wskazywało na to, że w zbliżającym się sezonie będą dominowały przede wszystkim jeansowe modele midi i maxi, które prosto z wybiegów takich marek, jak Nina Ricci, Etro i Ralph Lauren przeniosły się na instagramowe posty influencerek.

Ostatecznie okazuje się jednak, że gwiazdom zdecydowanie bardziej przypadł do gustu inny trend: skórzane spódnice, które mogliśmy oglądać na wiosenno-letnich pokazach Courrèges, Miu Miu czy Givenchy. Choć niewielu redaktorów kładło w nich duże nadzieje (w końcu skóra kojarzy się raczej z jesienią), to wszystko wskazuje, że właśnie one będą największym hitem kolejnych miesięcy. Jeśli nawet Jennifer Lopez wybiera taki model, to coś musi być na rzeczy. Zresztą, zobacz sama na te przykłady – nie będziesz mieć nic przeciwko temu, żeby ubrać się podobnie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jennifer Lopez wydała werdykt? Jej spódnica może być hitowym modelem

Skórzana spódnica w stylizacji Jennifer Lopez naprawdę zachwyca. Ołówkowy krój świetnie podkreśla kobiecą sylwetkę, a kolorystyka, bazująca na odcieniach beży i brązów, prezentuje się "drogo" i szykownie. Artystce najwidoczniej spodobał się najnowszy trend "mob wide", czyli stylizowanie się na "żonę gangstera" – skóra, futro i ekskluzywne dodatki idealnie wpisują się w tę estetykę.

Czy taką spódnicę da się nosić wiosną? Jak najbardziej – i to na dziesiątki różnych sposobów. Możesz ją połączyć z koronkową bluzką, rajstopami i czółenkami Mary Jane dla efektu w duchu retro albo z T-shirtem i sneakersami, jeśli chciałabyś, żeby było bardziej nowocześnie.

Skórzana spódnica Agnieszki Woźniak-Starak. W komplecie robi wrażenie

W podobnej spódnicy pokazała się też niedawno Agnieszka Woźniak-Starak. Jej look zasługuje na uwagę, bo to nowoczesna i trendująca w internecie wersja garsonki. Uszyty ze skóry komplet składający się z oversizowej marynarki i spódnicy to ideał dla kobiet, które chcą wyglądać elegancko, ale znudzone są tymi samymi pomysłami w rodzaju: garnitur damski, bluzka i cygaretki, tweedowa marynarka i spódnica ołówek.

Agnieszka Woźniak-Starak w skórzanym komplecie © Instagram | @mamtalent_tvn

Modny komplet ze skóry ze spódnicą w roli głównej można nosić zarówno do kozaków, jak robi to dziennikarka, jak i do sportowych butów czy czółenek – w zależności od okazji i pomysłu na look. Co pod spód? Wszystko, od klasycznej bawełnianej koszulki po efektowną koszulę z kokardą pod szyją.

Anna Senkara stawia na dwa elementy. Wszechstronna stylizacja

Ciekawy i niezobowiązujący pomysł na skórzaną spódnicę ma też Anna Senkara z "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka postanowiła połączyć dwa ubrania o intrygujących fakturach i fasonach: skórzaną spódniczkę z kopertową zakładką i kolorowy sweter z motywem klasycznego warkocza i bufiastymi rękawami. Efekt? O nudzie nie ma mowy.

Połączenie skóry z mięsistą wełną czy cienką, miłą w dotyku dzianinową to ponadczasowy trend. Taki kontrast tego, co przytulne i "z pazurem" robi niezłe wrażenie i świetnie się sprawdza na wiele okazji, od wyjścia do kina z przyjaciółmi, przez sponataniczną randkę, po dzień spędzany w pracy.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!