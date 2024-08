Jedno z najrzadszych imion. Nadano je zaledwie 102 razy

Wybór imienia to jedna z pierwszych i zarazem najważniejszych decyzji przyszłego rodzica. Wśród dziewczynek prym wiedzie Maja, Zofia, Zuzanna, Hanna czy Laura, zaś u chłopców Nikodem, Antoni, Jan i Aleksander.

Początkowo nadawano je wyłącznie osobom z wadą wymowy, jednak z czasem zaczęło funkcjonować jako normalne imię. W Polsce pojawiło się dopiero w średniowieczu, a to za sprawą świętej Balbiny, męczennicy, która oddała swoje życie za wiarę. Jest patronką osób borykających się z problemami laryngologicznymi i hormonalnymi (m.in. niedoczynnością tarczycy).

Choć to imię jest znane w całej Europie, nigdy nie cieszyło się szczególną popularnością. W Polsce nadano je zaledwie 102 kobietom. Do znanych posiadaczek tego imienia zalicza się Balbinę Świtycz-Widacką, poetkę i rzeźbiarkę, Balbinę Jagielską, polsko-niemiecką piosenkarkę oraz Balbinę Steffenone , włoską sopranistkę. Imieniny Balbiny wypadają 11 marca, 31 marca i 2 grudnia.

