"Jedyną część garderoby stanowiły koronkowe szorty. Ksiądz nie wiedział, gdzie podziać oczy"

CBOS przeprowadził badania, z których wynika, że odsetek osób, które określają się jako wierzące, spadł z 94 proc. do 84 proc. na przestrzeni ostatnich 30 lat (od 1992 do 2022 roku). Jeśli chodzi o regularne uczęszczanie do kościoła, zmiana jest jeszcze bardziej widoczna - spadek z 74 proc. do 42 proc.