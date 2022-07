Jedziesz na wakacje? Na tę rzecz powinieneś uważać

Te pajęczaki to wyjątkowo uciążliwy problem, a osoby, które zostały przez niego zaatakowane, są narażone na silny dyskomfort psychiczny. Wszystko przez to, że samica składa jaja insektów... pod naszą skórą. Wyklute świerzbowce drążą tunele. Wszystko to powoduje silny świąd i ból u nosiciela.