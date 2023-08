Jego dziadek był prawdziwą legendą. Chce to wykorzystać

Maciej Musiał o swoim dziadku

Maciej Musiał nie ukrywał, że jest szalenie dumny z dziadka, który w swoim życiu naprawdę wiele się nacierpiał. Kpt. Marian Markiewicz ps. Maryl w 1939 r. dołączył do Związku Wolnych Polaków. Dwa lata później trafił w ręce niemieckich władz okupacyjnych w Wilnie, gdzie był przetrzymywany wbrew własnej woli aż do 1943 roku. To jednak nie zniechęciło go do dalszej walki o kraj.