Jego pies umarł. Właściciel uchwycił poruszający moment

Internauta dodał do nagrania animację, która sugeruje, że kot czuje obecność zmarłego psiaka i w ten sposób próbuje się z nim pożegnać. Na animacji zwierzak widzi nad sobą psa, który lata na skrzydłach i prowadzi z nim krótką rozmowę. "Jak latasz?" - pyta kot, na co pies wyjaśnia, że nie żyje, więc widzi go z drugiej strony. "Będę za tobą tęsknił. Do widzenia, kotku" - mówi zmarły pies. "Nie, proszę, nie odchodź" - odpowiada kot w animacji.