"Chce zabrać jej rentę". Nie szczędzi krytyki wobec słów posła

Iwona Kalinowska, matka osoby z niepełnosprawnością, odniosła się do słów posła Konfederacji, Bronisława Foltyna, który uznał, że podniesienie renty socjalnej do kwoty równej płacy minimalnej jest "delikatnie niestosowne". - Nie no, robi się ciekawie. Konfederacja chce zabrać jej rentę - powiedziała Kalinowska.