Jej córka nie miała łatwego dzieciństwa. Trafiła do domu dziecka

Aktorka teatralna i telewizyjna doczekała się jednej córki, Angeliki. Gdy dziewczynka była młodsza jej rodzice rozwiedli się, a następnie przez lata walczyli o prawa nad dzieckiem. Konflikt Anny Samusionek i Krzysztofa Zubera spowodował, że mężczyzna trafił do aresztu, a Angelika wylądowała w domu dziecka.

Chociaż Samusionek i Zuber wydawali się udanym małżeństwem, po trzech latach od powiedzenia sobie "tak", zdecydowali się na rozwód. Kiedy w 2002 roku na świat przyszła ich jedyna córka, para próbowała uratować swoją relację, jednak pojawienie się Angeliki nie mogło naprawić tego, czego już dawno nie było. Miłość do męża zniknęła, a Anna Samusionek zaczęła mówić o przemocy fizycznej i ekonomicznej, jakiej doświadczyła, będąc w związku z Krzysztofem Zuberem.

11-letnia Angelika, pozbawiona kontaktu z ojcem, zdecydowała się uciec do jego domu, mimo że wcześniej Zuberowi odebrano prawa rodzicielskie. Z uwagi na obowiązujący zakaz spotkań z dziewczynką, mężczyzna nie mógł objąć nad córką opieki, co skutkowało umieszczeniem jej w placówce opiekuńczej. Okazało się, że w 2006 roku Samusionek złożyła fałszywe zeznania na policji, mówiąc, że dziecko zostało uprowadzone przez jej byłego męża.

Dziewczynka napisała nawet list do ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, prosząc o pomoc, by mogła zamieszkać z tatą. Po tym wszystkim sąd zdecydował, że Angelika może zostać pod opieką ojca.

Dzisiaj córka Anny Samusionek ma 21 lat i pod względem urody bardzo przypomina swoją mamę. Relację między aktorką a córką udało się naprawić, przez co dziś są sobie niezwykle bliskie. Co ciekawe, Angelika podąża śladami matki, studiując aktorstwo w łódzkiej szkole teatralnej. Dodatkowo ma nietypową pasję - trenuje boks. Mama wspiera ją we wszystkich pomysłach i z niecierpliwością czeka na pierwsze produkcje z udziałem córki.