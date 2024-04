Zostawiają dzieci w sali zabaw. Z ust rodziców padają przykre słowa

- Ile razy miałam sytuację, nie tylko podczas urodzin, że maluch mówił, że źle się czuje, a był wypychany do zabawy, na trampolinę. Kończy się to zazwyczaj wymiotami. Wtedy idę posprzątać i proszę rodzica, żeby dziecko już nie wchodziło na salę, bo jak zwymiotuje do kulek, to będę musiała salę zamykać, a mam poplanowane imprezy. Reakcja? Po 15 minutach rodzic zapewnia, że dziecko się już dobrze czuje - opowiada 40-latka.