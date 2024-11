Pokazała się publicznie. Poznalibyście ją?

Krystyna Czubówna przez wiele osób mogłaby zostać nazwana "głosem pokolenia". Lektorka i dziennikarka użyczała głosu do znanych produkcji telewizyjnych, w tym niezapomnianych przyrodniczych filmów dokumentalnych. Czubównę można też usłyszeć w audiobookach.

Pokazanie się osobiście w przypadku Krystyny Czubówny to rzadkość. Tym razem jednak lektorka pojawiła się w "halo tu polsat" w sobotę 16 listopada.

W innym wywiadzie dziennikarka przyznała, że nie wiedziała, ile pracy wymaga dbanie o zachowanie zdrowego głosu, kiedy operuje się nim na co dzień w pracy.

Co ciekawe, córka Krystyny Czubówny poszła w zawodowe ślady mamy. To właśnie Agnieszka Bajrasz była jednym z głosów polskiej edycji Wielkiego Brata.

