Iga Lewko zdecydowała się odejść z mediów. Reporterka przez lata współpracowała z Telewizją Polską, występując m.in. w "Teleexpressie" oraz "Teleexpressie Extra". Po intensywnej pracy w branży Lewko zdecydowała się odmienić swoje życie. Obecnie działa w zupełnie innej dziedzinie, zupełnie niepowiązanej z dawnym środowiskiem. Na jakim obecnie jest stanowisku?

"Jestem wdzięczna"

Reporterka przez lata zajmowała się m.in. przeprowadzaniem sond ulicznych. Oprócz wcześniej wspomnianych dwóch formatów była również jedną z prowadzących "Teleexpress na deser". Jednak jej przygoda z telewizją dobiegła końca.

"Moja ponad 16-letnia podróż z Teleexpressem właśnie dobiegła końca. Postanowiłam zaprowadzić zmiany w swoim życiu i poszukać nowych wyzwań i celów poza szklanym ekranem (…). Jestem wdzięczna, że mogłam gościć w Państwa domach i przeżyć niesamowitą dziennikarską przygodę" - poinformowała w sierpniu 2024 roku na Instagramie Iga Lewko.

Po odejściu z telewizji była reporterka postawiła na inną ścieżkę rozwoju. Od razu zaczęła publikować nawiązujące do nowego zajęcia posty w mediach społecznościowych. To właśnie na Instagramie możemy uważnie śledzić, jak obecnie wygląda na co dzień jej praca. Była pracownica "Teleexpressu" wrzuca na swój profil wiele nagrań, które obrazują jej codzienne wyzwania.

Iga Lewko obecnie, co może zaskoczyć, działa w deweloperce. Okazuje się, że we wrześniu 2024 roku dołączyła do ekipy SGI, gdzie pracuje na stanowisku młodszej specjalistki ds. sprzedaży.

