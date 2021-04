Jej głos znali wszyscy. Maria Callas skrywała mroczne sekrety

Smutne kulisy życia śpiewaczki

Lyndsy Spence spędziła ponad 2 lata przeglądając zachowaną kolekcję wcześniej niepublikowanych lisów, które w pełni obrazują emocje towarzyszące Marii Callas. Sopranistka była szantażowana przez własną matkę i okłamywana przez męża – te i inne rewelacje ujrzą światło dzienne w najnowszej książce "Cast A Diva: The Hidden Life of Maria Callas".

Najbardziej zaskakujące informacje biografka odkryła przeglądając listy śpiewaczki dotyczące jej romansu z greckim milionerem Arystotelesem Onassisem. Ich intymna relacja trwała w czasie jego małżeństwa z Jackie Kennedy. Z kolei śpiewaczka była wówczas żoną włoskiego przemysłowca Giovanniego Battisty Meneghiniego. Spence odkryła, że w listach z 1966 roku pojawiły się niepokojące doniesienia o zaborczości Onassisa. "Przedsiębiorca najpierw odurzył Marię, a następnie siłą wykorzystał" - powiedziała w rozmowie z "The Observe" biografka.

W korespondencji Callas nie oszczędziła także informacji o własnej matce. Ujawniła, że matka z chęcią dogadywała się z prasą i sprzedawała, co ciekawsze informacje z życia śpiewaczki. Podobno szantażowała własną córkę, aby osiągnąć korzyści majątkowe. W listach Spence odkryła także kąśliwe uwagi Callas na temat jej odwiecznej rywalki, czyli Renaty Tebaldi. Już od lat 50. XX wieku obie wybitne śpiewaczki wzajemnie się obrażały i krytykowały. "Jest paskudna i przebiegła, jak tylko można" - napisała Callas o Tebaldi w jednym z listów.

W późniejszym czasie sopranistka zakończyła toksyczny romans z Onassisem, a także rozwiodła się z mężem w 1971 roku. Ostatnie lata spędziła w samotności w swoim paryskim mieszkaniu, gdzie zmarła na atak serca we wrześniu 1977 roku w wieku 53 lat. Jej ciało zostało skremowane, natomiast prochy rozsypane nad Morzem Egejskim.

