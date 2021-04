Chmielowska pokazała obfity biust. Daniel Martyniuk nie pozostał obojętny

"Teleexpress" to program informacyjny nadawany codziennie na żywo o godzinie 17:00 na antenie TVP1. Po tym, jak z "Teleexpressu" odszedł Maciej Orłoś, Beata Chmielowska-Olech stała się najbardziej znaną twarzą programu.

Beata Chmielewska w mediach społecznościowych

Wszystko przez to, że na zdjęciu Chmielowska ma dość mocno wyeksponowany biust. Kobiece kształty gwiazdy nie umknęły czujnemu oku syna gwiazdy muzyki disco polo - Danielowi Martyniukowi. Celebryta nie omieszkał polajkować fotografii. Nie zabrakło jednak i obserwujących, którzy nieco "sceptycznie" odnieśli się do zdjęcia. "- Trochę za duży ten dekolt, nie uważasz Beatko? Jeszcze nam się przeziębisz i kto nam będzie prowadził Teleexpress? Pozdrawiam serdecznie moją ulubienicę numer jeden z telewizji" - napisał jeden z fanów prezenterki.

Sama Beata Chmielowska-Olech podpisała swoje "pikantne" zdjęcie słowami "Jutro podobno załamanie pogody...". Cóż, bez względu na to, jaka czeka nas temperatura, sympatycy dziennikarki nie mają się czym martwić - ponętne zdjęcie Chmielowskiej umili im nawet dzień z nieprzyjemną aurą pogodową.

