Jej kontrowersyjny wykon znała cała Polska. Oto czym zajmuje się dziś

Karolina Czarnecka zdobyła rozgłos po tym, jak wzięła udział w 35. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. To właśnie wówczas cała Polska po raz pierwszy usłyszała utwór, który zdobył miliony wyświetleń na platformie YouTube. Polka zinterpretowała wówczas piosenkę zespołu The Tiger Lillies w niezapomniany sposób. Po nagłym wzroście popularności o Czarneckiej równie nagle zrobiło się cicho. W tym czasie jednak nie próżnowała.