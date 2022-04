Jej kot zaginął podczas ucieczki z Buczy. Gdy straciła nadzieję na jego odnalezienie, wydarzył się cud

Napaść Rosji na Ukrainę to nie tylko cierpienie ludzi, ale także zwierząt. Codziennie na warszawskim Dworcu Centralnym wolontariusze Grupy Centrum pomagają właścicielom czworonogów (i nie tylko) wyposażyć je w potrzebne akcesoria i karmę. Ukraińcy nieraz narażają życie, by uratować swoich ulubieńców. Historia mieszkanki Buczy jest na to dowodem.