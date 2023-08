O zdradzie dowiedziała się przypadkiem. Wystarczył rzut oka na telefon

– On z kolei uznał, że skoro z nim zostaję, to powinniśmy przejść nad tym do porządku dziennego. Zaczęliśmy się kłócić, prawie codziennie dochodziło do awantur. Po czterech miesiącach zdecydowaliśmy o rozstaniu. Atmosfera była tak koszmarna, że nie mieliśmy już czego ratować. Rozwodu jeszcze nie mamy. Sama zapisałam się na terapię i zaczęłam to sobie wszystko porządkować. Żałuję, że nie poszliśmy razem, może udałoby nam się jakoś dogadać – kwituje. – Teraz to już chyba nie ma sensu. Chociaż, kto wie, może za jakiś czas uda nam się porozmawiać.