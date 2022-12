Jej romansem żył cały świat. Relacja zakończyła się w oparach skandalu

Zawrócił jej w głowie. Ich rozstanie było prawdziwym skandalem

Sienna Miller i Jude Law mieli okazję po raz pierwszy razem współpracować w 2003 roku. To właśnie na planie "Alfiego" ta dwójka nawiązała gorący romans, który wkrótce był jednym z głośniejszych w całym Hollywood. Do zaręczyn doszło niezwykle szybko, co jeszcze bardziej wprawiło fanów pary w zachwyt. Chyba nikt nie spodziewał się, że ta iskra zgaśnie tak szybko.