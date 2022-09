Te gwiazdy miały romans z nianiami swoich dzieci. Czasem kończyło się ślubem

Jude Law był zaręczony ze Sieną Miller, gdy zaczął zbliżać się do niani ich dzieci, Daisy Wright. Młodą opiekunkę zatrudniła jeszcze była żona aktora, Sadie Frost. Relacja brytyjskiego aktora z nianią miała rozpocząć się od intymnych rozmów nad ranem w jego domu. "Jeśli poczujesz się samotna, możesz do mnie przyjść" - miał powiedzieć Law. Para zbliżyła się do siebie, a Wright zakochała się w aktorze, który dzielił się z nią marzeniami o kobiecie, z którą mógłby stworzyć dom. Miał też przekonywać nianię, że pozostaną w kontakcie i mówić, że "jest wyjątkową dziewczyną".