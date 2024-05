Jej utwór "Maria Magdalena" znali wszyscy. Dziś trudno poznać Sandrę

Sandra od dziecka bardzo ciężko pracowała, by znaleźć się na samym szczycie. W pełni wspierali ją w tym dumni rodzice. Szerszej publiczności dała się poznać jako jedna z wokalistek zespołu Arabesque, który zrobił oszałamiającą karierę na całym świecie. Media i tak najbardziej interesowało życie prywatne gwiazdy, o którym często rozpisywano się nawet na pierwszych stronach gazet.

Sandra miała zaledwie 13 lat, gdy wybrała się na Festiwal Młodych Gwiazd w Saarbrücken, gdzie miała kibicować innym występującym na scenie artystom. Niespodziewanie ona również postanowiła dać popis swoich wokalnych umiejętności. To właśnie od tego wydarzenia zaczęła się jej kariera, o której z pewnością marzy wielu artystów.

Od 1979 r. współtworzyła trio Arabesque, dzięki któremu usłyszał o niej cały świat. Koncertowała m.in. w Japonii oraz po Europie. Niestety niespełna pięć lat później zespół się rozpadł. Sandra postawiła wówczas na solową karierę, która wbrew pozorom nie była usłana różami. Wszystko zmieniło się, gdy wydała singiel "(I'll Never Be) Maria Magdalena", który w mig trafił na listy przebojów.

Gwiazda nie bała się zmian, co udowodniła zakładając wspólnie ze swoim pierwszym mężem, Michaelem Cretu, zespół Enigma, który również odniósł ogromny, światowy sukces.

6 lipca 1995 r. na świecie pojawiły się także dzieci pary, bliźniaki Nikita i Sebastian. To właśnie ze względu na nich artystka postanowiła nieco bardziej poświęcić się rodzinie. Jej mąż miał jednak w tej kwestii nieco inne zdanie. Rzucił się w wir pracy, co jak później wyznała artystka, było jednym z powodu rozpadu ich związku.

Zdaje się jednak, że Sandra obecnie w pełni korzysta z życia. Dużo koncertuje i spotyka się z fanami. W 2019 r. odwiedziła nawet Polskę. Pojawiła się wówczas w programie "Jaka to melodia?", gdzie zadebiutowała w nowej, krótkiej fryzurze.

Po zdjęciach z ostatnich koncertów widać jednak, że wróciła już do nieco dłuższych włosów.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl