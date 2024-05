Jej utwory śpiewała cała Polska. Dziś świętuje 57. urodziny

Marlena Pańkowska od najmłodszych lat związana była z muzyką, która od zawsze była jej wielką miłością. Już jako dziecko pobierała lekcje gry na fortepianie, a swoją edukację muzyczną kontynuowała w warszawskim liceum muzycznym. W latach 80. poznała Tomasza Samborskiego i dołączyła do jego zespołu Toy Boys jako wokalistka i keyboardzistka. Po sukcesie zespołu w Stanach Zjednoczonych zdecydowała się na karierę solową, przyjmując pseudonim Shazza, zainspirowany postacią kochliwej kapłanki ze świątyni Abu Simbel w Egipcie.

Shazza podbiła rynek muzyczny wieloma hitami, takimi jak "Baiao Bongo", "Bierz co chcesz", "Egipskie noce" czy "Tak bardzo zakochani". W 2000 roku pojawiła się na okładce "Playboya", zaś do 2007 roku sprzedała w Polsce ponad 2,5 miliona egzemplarzy swoich albumów. Jej sukces sprzedażowy potwierdzają liczne wyróżnienia w tym dwie platynowe i cztery złote płyty.

W 2022 roku wokalistka wyjawiła, że od dłuższego czasu walczy z chłoniakiem, który na szczęście został wykryty we wczesnym stadium, dzięki czemu nie doświadczała żadnych objawów.

Artystka wciąż pojawia się na scenach w całej Polsce, a jej wierni fani mogą obserwować jej poczynania m.in. na instagramowym koncie. W 2022 roku świętowała 30-lecie swojej kariery, co spowodowało, że nagrała teledysk do piosenki "Jackie, Jackie".

